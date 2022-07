Casoria | ustionato mentre accende il barbecue | 20enne muore in ospedale

Pubblicità

lacittanews : Si chiamava Filippo Giuseppe Marzatico il 20enne di Casoria rimasto gravemente ustionato dalla fiamma di ritorno de… - NapoliToday : #Cronaca #Casoria Filippo muore mentre cerca di accendere il barbecue: aveva solo 20 anni - corrmezzogiorno : #Napoli Deejay ventenne muore ustionato mentre accende il barbecue sul balcone di casa - cronachecampane : Casoria, morto il 20enne ustionato dalla fiamma di ritorno del barbecue - VesuvioLive : Accende la brace con l’alcol, la fiamma di ritorno lo travolge: 20enne ustionato -

'Per complicazioni cliniche sopraggiunte' è deceduto il giovane di 20 anni che si erain varie pari del corpo, giovedì sera, a, mentre accendeva un barbecue con l'alcol. Lo si ...Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo aveva. Il ...Un giovane di 20 anni è rimasto ustionato in varie pari del corpo ieri sera, mentre accendeva un barbecue con l’alcol. Questa mattina purtroppo «per complicazioni cliniche sopraggiunte» è morto. E’ ..."Per complicazioni cliniche sopraggiunte" e' morto il giovane di 20 anni che si era ustionato in varie pari del corpo, ieri sera, a Casoria. I fatti ...