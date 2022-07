Caso FIFA, Platini e Blatter assolti in Svizzera: cade l’accusa di frode (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex presidente dell’Uefa Michel Platini e l’ex presidente della FIFA, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti in Svizzera dal Caso di frode che nel 2015 ha infranto le ambizioni del francese di raggiungere la vetta del calcio mondiale. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha seguito le richieste dell’accusa, che aveva chiesto a Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex presidente dell’Uefa Michele l’ex presidente della, lo svizzero Sepp, sono statiindaldiche nel 2015 ha infranto le ambizioni del francese di raggiungere la vetta del calcio mondiale. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha seguito le richieste del, che aveva chiesto a Calcio e Finanza.

Pubblicità

sassari68 : RT @CalcioFinanza: Caso FIFA, Platini e Blatter assolti in Svizzera: cade l’accusa di frode - CalcioFinanza : Caso FIFA, Platini e Blatter assolti in Svizzera: cade l’accusa di frode - juniogangrel : @mirtaumn @poderosopadrin @LinsHech @SOXBOXOficial No caso o FIFA 22. O FIFA 21 teve upgrade gratuito. - emanuel8__ : RT @letMoncadacook: Questo qui è un parere molto superficiale e banale, strumentalizzato qui sopra Non parlo del caso specifico di CdK ma u… - finallybarbos : RT @letMoncadacook: Questo qui è un parere molto superficiale e banale, strumentalizzato qui sopra Non parlo del caso specifico di CdK ma u… -