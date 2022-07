Brad Pitt, la malattia peggiora: “Non riconosco neanche i volti dei miei cari” (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

Corriere : Brad Pitt: «Sono malato, ma nessuno mi crede. Non riconosco i volti delle persone» - LadyNews_ : #BradPitt soffre di un problema neurologico: 'Non riconosco i volti delle persone ma nessuno mi crede' - shchiavonee : Terza puntata di 'stranger things ruba gli attori': Enzo è Brad Pitt in versione sovietica - infoitcultura : Brad Pitt, la malattia peggiora: “Non riconosco neanche i volti dei miei cari” - tfnews_t : #BradPitt confessa di soffrire di #cecitàfacciale. “Nessuno mi crede” #nonriconoscereivolti #tfnews #cronaca… -