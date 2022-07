Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano cresce con Saipem e Mps, debole Poste: Bene Leonardo e Stellantis, acquisti su Mfe dopo Opas Spagna - infoiteconomia : Borsa: il mini rally prosegue anche dopo lavoro Usa, Milano chiude a +1% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Milano riduce rialzo (+0,5%), giù Banco Bpm e Tenaris - infoiteconomia : Borsa: Milano migliora (+0,9%), sprint di Saipem ed Stm - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib di Milano a 21.774 punti (+1%). Il #Dax di Francoforte ha guadagnato l’1,3%, il #Cac40… -

Agenzia ANSA

Ultima seduta di settimana positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1% netto a 21.774 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,07% a quota 23.852. Anche i mercati azionari del Vecchio continente hanno ...Mps vola in: +11,7% Mps rimbalza in: il titolo , forte per tutta la seduta , ha chiuso in crescita dell'1 1,7% a 0,53 euro, dopo ... con partenza daper volare anche a Londra, per ... Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1% MILANO, 08 LUG - Ultima seduta di settimana positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1% netto a 21.774 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,07% a quota 23.852 ...- MILANO, 06 LUG - Piazza Affari riduce il rialzo dopo oltre 2 ore e mezzza di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib (+0,5% a 20.821 punti) di nuovo sotto la soglia dei 21mila punti. Frenano Banco Bpm ...