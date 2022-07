Bimbo morto a Sharm, genitori ricoverati al Policlinico di Palermo (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono ricoverati all'ospedale Policlinico di Palermo i genitori del piccolo Andrea morto alcuni giorni fa a Sharm in un Resort dopo pare un'intossicazione alimentare. Il padre Antonio Mirabile e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Sonoall'ospedaledidel piccolo Andreaalcuni giorni fa ain un Resort dopo pare un'intossicazione alimentare. Il padre Antonio Mirabile e' ...

Pubblicità

Viv_Palermo : Bimbo morto a Sharm el Sheik, i genitori tornati a Palermo e ricoverati al Policlinico - EmanueleMarino3 : RT @Giambroneintern: Bimbo morto a Sharm: i genitori arrivati a Palermo con un volo medico e subito ricoverati - palermo24h : Bimbo morto a Sharm el Sheik, presentato un esposto alla Procura di Palermo per far luce sul decesso - infoitsalute : Bimbo morto a Sharm el Sheik, un esposto in procura per risalire alla verità - Anna302478978 : Bimbo morto a Sharm,i genitori di Andrea sono rientrati aPalermo. Domani la salma del piccolo LO ZIO INTERVIST. A E… -