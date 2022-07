Armie Hammer non lavora in un hotel alle Isole Cayman, la smentita dopo uno scherzo su Twitter (Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia che Armie Hammer lavorerebbe come concierge in un hotel delle Cayman, nata come scherzo tra amici, è stata prontamente smentita dall'avvocato dell'attore. L'avvocato di Armie Hammer è stato costretto a smentire la notizia secondo cui l'attore lavorerebbe come concierge in un hotel alle Isole Cayman dopo un tweet divenuto virale secondo cui l'attore sarebbe impiegato presso il Morritt's Resort di Grand Cayman come concierge. In un tweet poi cancellato, l'utente Twitter verificato @muna mire ha scritto: "I genitori del mio amico sono andati in vacanza alle Isole Cayman e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia chelavorerebbe come concierge in undelle, nata cometra amici, è stata prontamentedall'avvocato dell'attore. L'avvocato diè stato costretto a smentire la notizia secondo cui l'attore lavorerebbe come concierge in unun tweet divenuto virale secondo cui l'attore sarebbe impiegato presso il Morritt's Resort di Grandcome concierge. In un tweet poi cancellato, l'utenteverificato @muna mire ha scritto: "I genitori del mio amico sono andati in vacanzae ...

