Una vita anticipazioni: il piano di Genoveva funziona, scopre chi è davvero Rodrigo? Scacco ad Aurelio (Di giovedì 7 luglio 2022) Aurelio sembra esser pronto a tutto, anche uccidere Genoveva visto quello che sta succedendo e visto quello che ha scoperto sulla morte di Natalia. Ma non ha fatto i conti con sua moglie, che ha sempre la carta giusta da giocare al momento giusto. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 8 luglio 2022. Domani vedremo in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1428 di Acacias 38 e come sempre, vi raccontiamo quello che succederà visto che abbiamo lasciato Aurelio con una pistola puntata contro la testa di Genoveva. Come immaginerete, almeno per ora, non ci sarà nessun omicidio…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi. Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 luglio 2022)sembra esser pronto a tutto, anche ucciderevisto quello che sta succedendo e visto quello che ha scoperto sulla morte di Natalia. Ma non ha fatto i conti con sua moglie, che ha sempre la carta giusta da giocare al momento giusto. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con leper la puntata di Unadi domani, 8 luglio 2022. Domani vedremo in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1428 di Acacias 38 e come sempre, vi raccontiamo quello che succederà visto che abbiamo lasciatocon una pistola puntata contro la testa di. Come immaginerete, almeno per ora, non ci sarà nessun omicidio…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una? Scopriamolo con le, eccole per voi. Una ...

