Ultime Notizie – Omicron 5, i dati Oms: “Variante prevalente nel mondo” (Di giovedì 7 luglio 2022) La sottoVariante BA.5 si afferma come la Omicron prevalente sul Pianeta, secondo l’ultimo rapporto settimanale Covid dell’Organizzazione mondiale della sanità. Mentre la famiglia Omicron continua a dominare, rappresentando il 92% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid dall’1 al 30 giugno – riferisce l’Oms – tra i lignaggi Omicron continuano a crescere le quote di Omicron 5 e anche di Omicron 4 (BA.4). La prima è stata rilevata in 83 Paesi e nella settimana dal 19 al 25 giugno, rispetto alla precedente, è salita dal 37% al 52% circa. Resta più lenta Omicron BA.4, rilevata in 73 Paesi e passata dall’11% al 12% circa. Continua dunque il calo della ex sottoVariante dominante Omicron 2 (BA.2), scesa dal 16% ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) La sottoBA.5 si afferma come lasul Pianeta, secondo l’ultimo rapporto settimanale Covid dell’Organizzazione mondiale della sanità. Mentre la famigliacontinua a dominare, rappresentando il 92% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid dall’1 al 30 giugno – riferisce l’Oms – tra i lignaggicontinuano a crescere le quote di5 e anche di4 (BA.4). La prima è stata rilevata in 83 Paesi e nella settimana dal 19 al 25 giugno, rispetto alla precedente, è salita dal 37% al 52% circa. Resta più lentaBA.4, rilevata in 73 Paesi e passata dall’11% al 12% circa. Continua dunque il calo della ex sottodominante2 (BA.2), scesa dal 16% ...

