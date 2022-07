Ucraina | ultime notizie Putin | se l’Occidente vuole batterci in battaglia ci provi

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 7 luglio 2022) Da circa un mese, gli abitanti di Mariupol non ricevono alcun aiuto umanitario. Manca l’acqua, i servizi comunali non sono stati ripristinati, secondo il consiglio comunale. Per Zelensky, l’conta sul sostegno del Congresso degli Stati Uniti in termini di fornitura di moderni sistemi di difesa aerea.Secondo Kiev, oltre il 70% dei missili non comandati lanciati dalla Russia colpisce il mare, i campi e non colpisce i militari ucraini.ha assicurato che la leadership russa farà di tutto per aiutare le persone residenti nel Donbass.