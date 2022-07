Tour de France 2022 | Van Aert | “Avevamo in mente un piano diverso | ma ho onorato la maglia gialla”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ildeha un nuovo padrone, lo sloveno Tadej Pogacar. Giornata amara, dunque, per l’exWout Vanche, dopo l’attacco iniziale, è stato ripreso dal gruppo ed ha perso molto terreno dagli uomini di classifica, dicendo addio al simbolo della corsase. Al termine della sesta tappa il belga ha analizzato la sua giornata: “in mento unleggerda come è stato eseguito, perché ci aspettavamo una fuga più numerosa. Eravamo solo tre corridori ed ho subito capito che sarebbe stata molto dura difendere la. Ci avevo messo così tanta energia che ho deciso di continuare nell’attacco e di onorare la ...

Pubblicità

sportmediaset : Oss cade per colpa di uno spettatore: vertebra cervicale fratturata #TourdeFrance #Oss #Ciclismo - bicitv : #TourdeFrance: colpo doppio di @TamauPogi @TeamEmiratesUAE a #Longwy. Tappa e #yellowjersey - photocredit A.S.O.… - Gazzetta_it : Tour de France, le pagelle: Van Aert, un rischio da 9. Caruso si salva, la Ineos no: 4 - infoitsport : TOUR DE FRANCE 2022. PIDCOCK: «STO CRESCENDO E LE GAMBE RISPONDONO BENE» - Gazzetta_it : Re Pogacar dà spettacolo, tappa e maglia gialla. Van Aert, resa tra gli applausi #TDF2022 #ciclismo -

Sorrideva con la sua maglia gialla addosso e con attorno nessuno se non pubblico, ovviamente non pagante, lì per gustarsi l'effetto che fa vedere ildedal vivo, il suo scorrere veloce e ...'Il piano che avevo in mente era leggermente diverso dall'esecuzione. Ci aspettavamo una fuga più numerosa. Quando ho visto che avevamo solo 3 corridori, ho capito che sarebbe stata molto dura. Ma ci ...Budget squadre Tour de France - Quali sono i budget delle squadre in gara nell’edizione 2022 del Tour de France Ecco tutte le cifre.Tour de France, fenomeno Pogacar: vince tappa e maglia gialla, resa onorevole di Van Aert. Gli avversari riconoscono la sua superiorità.