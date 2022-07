Scooter sbanda e si schianta contro un palo: morto 18enne (Di giovedì 7 luglio 2022) Ieri pomeriggio a Messina, un ragazzo di 18 anni si è schiantato in Scooter contro un palo dell’illuminazione: inutile la disperata corsa in ospedale. Un terrificante incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di soli 18 anni. Il dramma nel pomeriggio di ieri a Messina, nel quartiere Minissale: il giovane ha perso il controllo dello Scooter sul quale viaggiava che ha terminato la propria corsa contro un palo. (lesterman – Adobe Stock)Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare il 18enne sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove poco il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Messina, perde il controllo dello Scooter e si ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) Ieri pomeriggio a Messina, un ragazzo di 18 anni si èto inundell’illuminazione: inutile la disperata corsa in ospedale. Un terrificante incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di soli 18 anni. Il dramma nel pomeriggio di ieri a Messina, nel quartiere Minissale: il giovane ha perso illlo dellosul quale viaggiava che ha terminato la propria corsaun. (lesterman – Adobe Stock)Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare ilsull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove poco il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Messina, perde illlo delloe si ...

