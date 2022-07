Pnrr, ambiente, biodiversità e clima: via al bando da 21 mln per finanziate 14 progetti (Di giovedì 7 luglio 2022) Al via dal 15 luglio il bando da 21 milioni di euro per finanziare 14 progetti del programma ‘Salute-ambiente-biodiversità-clima’ del Piano nazionale per gli investimenti complementari legati al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Gli interventi messi a bando puntano a definire un nuovo assetto istituzionale ‘salute-ambiente-clima’ che consente di rafforzare il Sistema sanitario nazionale, attraverso un approccio olistico “One health”. L’obiettivo è quello di fortificare la protezione della salute dei cittadini rispetto ai rischi noti e alle sfide incombenti di natura ambientale-climatica e supportare uno sviluppo sostenibile e una crescita economica in sicurezza, soprattutto in relazione alla transizione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Al via dal 15 luglio ilda 21 milioni di euro per finanziare 14del programma ‘Salute-’ del Piano nazionale per gli investimenti complementari legati al(Piano nazionale di ripresa e resilienza). Gli interventi messi apuntano a definire un nuovo assetto istituzionale ‘salute-’ che consente di rafforzare il Sistema sanitario nazionale, attraverso un approccio olistico “One health”. L’obiettivo è quello di fortificare la protezione della salute dei cittadini rispetto ai rischi noti e alle sfide incombenti di natura ambientale-tica e supportare uno sviluppo sostenibile e una crescita economica in sicurezza, soprattutto in relazione alla transizione ...

Pubblicità

ecosistemi_ : RT @Compraverde_: #7luglio #Ambiente #GPP #PNRR In diretta da @Montecitorio conferenza stampa di presentazione di #Compraverde 2022 con @E… - Compraverde_ : #7luglio #Ambiente #GPP #PNRR In diretta da @Montecitorio conferenza stampa di presentazione di #Compraverde 2022… - MMilonr : RT @Cappellin_R: Ho letto il documento M5S ma è sbagliato non prendere una decisione istituzionale: “uscire dal governo”. I problemi prin… - MMilonr : RT @Cappellin_R: @Ecatetriformis Il governo ha perso un altro pezzo di elettorato ?? Il partito dell’astensione è aumentato. Le ragioni del… - paolodelbufalo1 : RT @MinisteroSalute: ??In diretta streaming la conferenza stampa di presentazione del bando per il programma “Salute-Ambiente- Biodiversità-… -