Passa la fiducia al dl Aiuti. Farsa 5s: "Oggi votiamo sì, al Senato vedremo" (Di giovedì 7 luglio 2022) Il M5S vota la fiducia al governo sul Dl Aiuti alla Camera. Dubbi su ciò che accadrà in Senato. "vedremo", dice Conte

gbponz : E' un decreto, ci sarà la fiducia, la voterete. Nulla di personale ma basta pipponi pre elettorali, conta solo cosa… - AldoSciara : @rioneparione Si, però non è che la norma cambierà al Senato se passa la fiducia alla Camera. Per cui ora o dopo che cambia? - Marina5116 : @ItalyUpDown @CarloCalenda Anche la fiducia nel governo non se la passa molto bene sa? - Achinucco : @ScalezJunior @LuciaDeVivo2 È che io non ho alcuna fiducia in Draghi! Staremo a vedere. Ma il tempo passa e tra poc… - marioma33117900 : @GuidoDeMartini Bene avere fiducia in se stesso. Caro SINNER .........IL TEMPO PASSA PER TUTTI, CÈ CHI VIENE AVVAN… -