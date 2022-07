Niente primarie nel Lazio: Letta ferma tutto prima delle elezioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Enrico Letta interviene per stoppare il caos nel Pd laziale in vista delle regionali del prossimo anno. Ieri ha visto Francesco Boccia e il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre, finito in un vortice di polemiche in questi giorni. Ad Astorre, Letta ha chiesto «di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'autunno la designazione della candidatura - spiegano i dem in una nota - Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'unità interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili». In pratica uno stop alle primarie. I dem infatti sono divisi tra chi vorrebbe usare questo strumento per la scelta del candidato - con nomi (di peso) già in campo, anche se i gazebo non sono stati nemmeno ufficialmente decisi - e chi invece punta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Enricointerviene per stoppare il caos nel Pd laziale in vistaregionali del prossimo anno. Ieri ha visto Francesco Boccia e il segretario regionale del, Bruno Astorre, finito in un vortice di polemiche in questi giorni. Ad Astorre,ha chiesto «di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'autunno la designazione della candidatura - spiegano i dem in una nota - Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'unità interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili». In pratica uno stop alle. I dem infatti sono divisi tra chi vorrebbe usare questo strumento per la scelta del candidato - con nomi (di peso) già in campo, anche se i gazebo non sono stati nemmeno ufficialmente decisi - e chi invece punta ...

