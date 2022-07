**Migranti: Mattarella, 'energie giovanili sono utili a sviluppo Africa, dare ordine a flussi'** (Di giovedì 7 luglio 2022) Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) - "Superare l'eredità coloniale non è stato certo facile. La spoliazione dell'Africa è passata addirittura attraverso la tratta degli schiavi oltre che con lo sfruttamento delle risorse naturali. Oggi rischiamo un nuovo impoverimento, rappresentato dall'emigrazione disordinata e irregolare verso Occidente di tante energie giovanili che sarebbero utili allo sviluppo del continente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea nazionale dello Zambia. "Le crisi internazionali, pandemica, climatica, unitamente alle conseguenze della guerra scatenata dalla Federazione Russa, aprono a spinte accentuate di nuove emigrazioni. Di qui -ha ricordato il Capo dello Stato- la preoccupazione espressa dal Presidente Hichilema nel ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) - "Superare l'eredità coloniale non è stato certo facile. La spoliazione dell'è passata addirittura attraverso la tratta degli schiavi oltre che con lo sfruttamento delle risorse naturali. Oggi rischiamo un nuovo impoverimento, rappresentato dall'emigrazione disordinata e irregolare verso Occidente di tanteche sarebberoallodel continente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'Assemblea nazionale dello Zambia. "Le crisi internazionali, pandemica, climatica, unitamente alle conseguenze della guerra scatenata dalla Federazione Russa, aprono a spinte accentuate di nuove emigrazioni. Di qui -ha ricordato il Capo dello Stato- la preoccupazione espressa dal Presidente Hichilema nel ...

Pubblicità

FabrizioDeSand1 : Mattarella:Non respingere i migranti quando sono su navi. Ma che razza di fesseria dice,il nostro amatissimo presidente... - marcuspascal1 : RT @mauro_arena: @RaffaAngela @GiuseppeConteIT è quello che ha firmato i decreti “sicurezza” avallando la politica anti migranti e razzista… - mauro_arena : @RaffaAngela @GiuseppeConteIT è quello che ha firmato i decreti “sicurezza” avallando la politica anti migranti e r… - news_mondo_h24 : Draghi in Turchia e Mattarella in Mozambico: missione gas - Mary35999509 : RT @IanoS59: Napoli. Polizia locale accerchiata e aggredita dai migranti durante dei controlli. E qual è il problema? Certo non potrebbe ma… -