Marmolada | soccorritori cercano resti tra detriti | in campo unità cinofile e droni

(Di giovedì 7 luglio 2022) Canazei, 7 lug. (Adnkronos) - Isono a lavoro, dall'alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza, per cercare i dispersi che mancano all'appello dopo la valanga di ghiaccio che domenica 3 luglio si è staccata dalla cima dellae ha travolto più escursionisti in cordata. Un'operazione pericolosa a causa del rischio di nuovi distacchi. Se finora si era proceduto utilizzando i, oggi 14 operatori interforze, comprese due, perlustrano da vicino l'ammasso di. Un'area vasta, quello del fronte della slavina, che vede impegnati inella parte più bassa, quella meno pericolosa e col maggior accumulo, e che consente, se scattassero gli allarmi messi per rilevare ogni movimento della montagna, di avere ...

