Lukaku è tornato a Milano: domani il primo allenamento con la squadra (Di giovedì 7 luglio 2022) Romelu Lukaku ha terminato le vacanze e fatto ritorno a Milano: domani l’inizio della sua seconda avventura con l’Inter Il Lukaku-bis può cominciare. L’attaccante dell’Inter ha fatto ritorno a Milano dalla Sardegna e domani inizierà il suo secondo corso in nerazzurro, presentandosi ad Appiano Gentile insieme ai compagni di attacco Correa e Lautaro Martinez, di ritorno dalle ferie anche loro. Autografi e selfie con i tifosi per il belga a Linate. Inizia a popolarsi il centro sportivo nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Romeluha terminato le vacanze e fatto ritorno al’inizio della sua seconda avventura con l’Inter Il-bis può cominciare. L’attaccante dell’Inter ha fatto ritorno adalla Sardegna einizierà il suo secondo corso in nerazzurro, presentandosi ad Appiano Gentile insieme ai compagni di attacco Correa e Lautaro Martinez, di ritorno dalle ferie anche loro. Autografi e selfie con i tifosi per il belga a Linate. Inizia a popolarsi il centro sportivo nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FcInterNewsit : ?? Lukaku è tornato a Milano: domani Big Rom atteso in ritiro. L’arrivo a Linate ???????? - GoalItalia : E' andato via da Re di Milano ?? #Lukaku è tornato per provare a riprendersi il suo regno ????? - TuttoMercatoWeb : ??? #Lukaku è tornato: '#Inter, sono troppo contento'. @TuttoMercatoWeb - grafuio : RT @FcInterNewsit: ?? Lukaku è tornato a Milano: domani Big Rom atteso in ritiro. L’arrivo a Linate ???????? - GiuliaOrsini7 : RT @FcInterNewsit: ?? Lukaku è tornato a Milano: domani Big Rom atteso in ritiro. L’arrivo a Linate ???????? -