L'autore Kazuki Takahashi è morto, ritrovato il corpo in mare (Di giovedì 7 luglio 2022) L'autore di Yu-gi-oh, Kazuki Takahashi è morto ieri mercoledì 6 luglio 2022, il corpo è stato ritrovato in mare al largo di Nago. Yu-gi-oh fa parte dell'infanzia di tutti. L'autore avrebbe compiuto 61 anni a ottobre. La sua morte colpisce tutti, era consideratonil re dei giochi. La situazione prima della morte e le cause del decesso sono ancora sconosciute. La polizia giapponese ha iniziato le indagini sul caso. Yu-gi-oh è stata pubblicata in Italia da Panini Comics che ne ha appena lanciato una nuova edizione. Kazuki era un appassionato di giochi e grazie ad essi ha raggiunto un'enorme popolarità. Successivamente si era anche appassionato ai manga. Kazuki Takahashi raggiunse un'enorme ...

