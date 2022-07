Juventus, come giocherebbe la formazione di Allegri con i nuovi acquisti (Di giovedì 7 luglio 2022) La Juventus lavora sul calciomercato e, a breve, potrebbe mettere a segno alcuni colpi decisivi: come giocherebbe la formazione di Massimiliano Allegri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Giorni decisivi in casa Juventus. Nel weekend, secondo gli ultimi rumors, dovrebbero sbarcare a Torino per svolgere le visite mediche Angel Di Maria e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Lalavora sul calciomercato e, a breve, potrebbe mettere a segno alcuni colpi decisivi:ladi Massimiliano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Giorni decisivi in casa. Nel weekend, secondo gli ultimi rumors, dovrebbero sbarcare a Torino per svolgere le visite mediche Angel Di Maria e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - CB_Ignoranza : Dopo un'attesa lunghissima, i tifosi juventini possono finalmente festeggiare. Come riportato da @romeoagresti, Ang… - juventusfc : Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! - Luxgraph : Matthaus: 'Il Bayern Monaco vuole De Ligt, ma come lo paga?' - ChuchoCastroP : RT @Domenic36396232: La #Juventus potrebbe utilizzare #Rugani come contropartita per arrivare ad #Arnautovic ?? #Calciomercato #StayTuned -