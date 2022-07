Italia femminile, Bertolini: “La nostra forza è il gruppo, voglio una squadra ordinata e concentrata” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile, Milena Bertolini, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Uefa, ha raccontato gli obiettivi delle sue ragazze agli Europei 2022 appena iniziati in Inghilterra: “Prima dobbiamo superare il girone, poi potremo parlare di obiettivi. La prima partita è la più importante perché può indirizzare il girone. Affrontare la Francia non sarà facile, ma daremo il massimo. E’ fondamentale iniziare bene per puntare a superare un girone che non è semplice, ci sono altre squadre forti a livello tecnico e fisico. Noi non abbiamo giocatrici in grado di fare la differenza, la nostra forza è il gruppo ed è importante la sana competizione all’interno della squadra. Vogliamo che tutti contribuiscano e ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Il commissario tecnico della Nazionalena, Milena, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Uefa, ha raccontato gli obiettivi delle sue ragazze agli Europei 2022 appena iniziati in Inghilterra: “Prima dobbiamo superare il girone, poi potremo parlare di obiettivi. La prima partita è la più importante perché può indirizzare il girone. Affrontare la Francia non sarà facile, ma daremo il massimo. E’ fondamentale iniziare bene per puntare a superare un girone che non è semplice, ci sono altre squadre forti a livello tecnico e fisico. Noi non abbiamo giocatrici in grado di fare la differenza, laè iled è importante la sana competizione all’interno della. Vogliamo che tutti contribuiscano e ...

