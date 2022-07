F1, Jacques Villeneuve critica Charles Leclerc: “Non è il leader, team radio sbagliati” (Di giovedì 7 luglio 2022) Una voce fuori dal coro. Il canadese Jacques Villeneuve non è nuovo ad avere delle idee diverse dalla collettività e il caso riguardante la gestione della comunicazione in Ferrari tra il monegasco Charles Leclerc e la scuderia di Maranello non rappresenta un’eccezione. L’iridato del 1997, nel suo consueto editoriale per Formule1.nl, ha criticato duramente il comportamento di Charles in corsa, ritenendo molto fastidiosi i messaggi via radio che ha dedicato al team: “Leclerc parla come se fosse il leader della Ferrari, ma non lo è: dovrebbe smetterla con i team radio e pensare a lavorare sulla sua comunicazione. Credo che la scuderia non sarà contenta del suo tono. Tutto può e deve ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Una voce fuori dal coro. Il canadesenon è nuovo ad avere delle idee diverse dalla collettività e il caso riguardante la gestione della comunicazione in Ferrari tra il monegascoe la scuderia di Maranello non rappresenta un’eccezione. L’iridato del 1997, nel suo consueto editoriale per Formule1.nl, hato duramente il comportamento diin corsa, ritenendo molto fastidiosi i messaggi viache ha dedicato al: “parla come se fosse ildella Ferrari, ma non lo è: dovrebbe smetterla con ie pensare a lavorare sulla sua comunicazione. Credo che la scuderia non sarà contenta del suo tono. Tutto può e deve ...

