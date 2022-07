È morto James Caan: fu attore nei film 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire' (Di giovedì 7 luglio 2022) James Caan Roma, 7 luglio 2022 - È morto l'attore James Caan, celebre per le sue interpretazioni nei film 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire'. La notizia della scomparsa a 82 anni dell'interprete ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)Roma, 7 luglio 2022 - Èl', celebre per le sue interpretazioni nei'Il' e 'non'. La notizia della scomparsa a 82 anni dell'interprete ...

