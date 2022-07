Dl Aiuti, via libera della Camera alla fiducia (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con 410 voti a favore e 49 contrari, l'Aula della Camera ha dato il via libera alla questione di fiducia sulle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali (Dl Aiuti). La seduta prosegue ora con l'esame degli ordini del giorno. Il presidente M5s Giuseppe Conte aveva annunciato “votiamo la fiducia. Noi vogliamo collaborare con il governo”. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con 410 voti a favore e 49 contrari, l'Aulaha dato il viaquestione disulle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali (Dl). La seduta prosegue ora con l'esame degli ordini del giorno. Il presidente M5s Giuseppe Conte aveva annunciato “votiamo la. Noi vogliamo collaborare con il governo”. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS).

