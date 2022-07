Covid | mappa Ecdc | Italia interamente rosso scuro

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – L’– come gran parte dell’Europa – restain, la fascia di maggiore rischio pernellaa colori dell’(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Allargando l’obiettivo oltre i confini nazionali, secondo l’ultimo aggiornamento sono totalmente inla Francia, l’Austria, il Portogallo, l’Islanda, la Grecia. L’Irlanda è divisa fra ile ilchiaro, come anche il Belgio e la ...

Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi I numeri della pandemia - Sono 1.146.034 le persone attualmente positive a Covid in Italia. (Adnkronos) – L'Italia – come gran parte dell'Europa – resta interamente in rosso scuro, la fascia di maggiore rischio per Covid nella mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Entro poche settimane si attende una forte domanda di assistenza sanitaria su tutto il territorio: "Aumentate i posti letto Covid negli ospedali"