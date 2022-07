"Come mi preferite?": Giulia Provvedi, la foto in lode della cellulite | Guarda (Di giovedì 7 luglio 2022) L'elogio della trasparenza, del corpo così com'è, della cellulite. A spendersi e a rendersi protagonista di tale elogio è Giulia Provvedi, una delle due Le Donatella, il duo che compone insieme alla sorella Silvia. La cantante, classe 1993, ha pubblicato infatti su Instagram una sua foto in bikini, ma in due versioni differenti: una con pelle liscia e perfetta, insomma ritoccata . La seconda invece al naturale, in cui si vede la cellulite. E a corredo delle immagini pubblicate sul social, Giulia Provvedi ha scritto: "Con o senza difetti sono sempre io, voi Come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) L'elogiotrasparenza, del corpo così com'è,. A spendersi e a rendersi protagonista di tale elogio è, una delle due Le Donatella, il duo che compone insieme alla sorella Silvia. La cantante, classe 1993, ha pubblicato infatti su Instagram una suain bikini, ma in due versioni differenti: una con pelle liscia e perfetta, insomma ritoccata . La seconda invece al naturale, in cui si vede la. E a corredo delle immagini pubblicate sul social,ha scritto: "Con o senza difetti sono sempre io, voimi1 o2? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione ...

