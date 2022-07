CdS – “Non fa parte della nostra filosofia” (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 00:20:32 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: “Per quanto apprezzi molto Cristiano Ronaldo e ne riconosca non solo le sue doti, ma anche quanto costruito durante la sua straordinaria carriera, posso dire che non rientri nella filosofia del Bayern Monaco“. Le parole sono dell’ex portiere e ora Ceo del club tedesco Oliver Kahn, rilasciate a Kicker. Kahn (Ceo Bayern Monaco): “Cristiano Ronaldo non rientra nella nostra filosofia” Ennesimo punto esclamativo al diniego del Bayern nei confronti dell’ex Juve, che sta cercando a tutti i costi il Manchester United (ancora assente ai primi allenamenti dei Red Devils), con cui non è stato in grado di raggiungere un piazzamento Champions per la stagione 2022-2023. Insomma, per ogni volta che CR7 viene accostato al club bavarese, arriva – da più parti ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 00:20:32 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: “Per quanto apprezzi molto Cristiano Ronaldo e ne riconosca non solo le sue doti, ma anche quanto costruito durante la sua straordinaria carriera, posso dire che non rientri nelladel Bayern Monaco“. Le parole sono dell’ex portiere e ora Ceo del club tedesco Oliver Kahn, rilasciate a Kicker. Kahn (Ceo Bayern Monaco): “Cristiano Ronaldo non rientra nella” Ennesimo punto esclamativo al diniego del Bayern nei confronti dell’ex Juve, che sta cercando a tutti i costi il Manchester United (ancora assente ai primi allenamenti dei Red Devils), con cui non è stato in grado di raggiungere un piazzamento Champions per la stagione 2022-2023. Insomma, per ogni volta che CR7 viene accostato al club bavarese, arriva – da più parti ...

