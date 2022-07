Calciomercato, il parametro zero secondo Schira: “Una strategia che…” (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato parametro zero – Il parametro zero nel Calciomercato moderno sembra diventata una strategia. Sull’argomento è intervenuto l’esperto Nicolò Schira, intervistato da Luca Cerchione. Andare a parametro zero sembra diventata una strategia dei calciatori e dei loro procuratori… “Vero, ma non sta pagando. Quest’anno abbiamo calciatori di prima fascia, a luglio inoltrato, senza squadra. Dybala, Ospina, Mertens, Romagnoli e tanti altri. Essendoci meno danari a disposizione non c’è più quella leggerezza nel dare bonus alla firma e contratti della vita. Un altro esempio è Ousmane Dembele. Francamente, a memoria non ricordo di aver mai visto tanti svincolati di prima fascia al sette di luglio. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)– Ilnelmoderno sembra diventata una. Sull’argomento è intervenuto l’esperto Nicolò, intervistato da Luca Cerchione. Andare asembra diventata unadei calciatori e dei loro procuratori… “Vero, ma non sta pagando. Quest’anno abbiamo calciatori di prima fascia, a luglio inoltrato, senza squadra. Dybala, Ospina, Mertens, Romagnoli e tanti altri. Essendoci meno danari a disposizione non c’è più quella leggerezza nel dare bonus alla firma e contratti della vita. Un altro esempio è Ousmane Dembele. Francamente, a memoria non ricordo di aver mai visto tanti svincolati di prima fascia al sette di luglio. ...

