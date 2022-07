Appello di Mattarella, ancora pochi vaccini anti-Covid in Africa (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – La distribuzione di vaccini anti-Covid in Africa è ancora carente e per questo occorre predisporre una rete di servizi sanitari efficiente e favorire nel continente l’attività di produzione vaccinale. A lanciare l’Appello il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita ufficiale nello Zambia e in particolare nell’intervento tenuto di fronte all’Assemblea nazionale. “L’esigenza di superare l’emergenza sanitaria e le sue pesanti conseguenze socio–economiche -ricorda il Capo dello Stato- ha posto al centro del dibattito mondiale, per la prima volta, temi quali l’accesso universale ai vaccini per la tutela della salute e le conseguenze sulle economie più fragili, imponendo modalità nuove e più ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – La distribuzione diincarente e per questo occorre predisporre una rete di servizi sanitari efficiente e favorire nel continente l’attività di produzione vaccinale. A lanciare l’il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della visita ufficiale nello Zambia e in particolare nell’intervento tenuto di fronte all’Assemblea nazionale. “L’esigenza di superare l’emergenza sanitaria e le sue pesconseguenze socio–economiche -ricorda il Capo dello Stato- ha posto al centro del dibattito mondiale, per la prima volta, temi quali l’accesso universale aiper la tutela della salute e le conseguenze sulle economie più fragili, imponendo modalità nuove e più ...

