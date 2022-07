Uomini e Donne: addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Si lasciano anche Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uomini e Donne: ancora una volta coppie che si formano e poi scoppiano, nell’ambito del programma di Maria De Filippi. Questa volta accade ad una formatasi di recente, quella formata di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, ed una formatasi diversi anni fa, quella di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. Naturalmente ci sono stati gli annunci social. Uomini e Donne: le parole di Valeria e Matteo su Instagram Entrambi gli ex ragazzi di “Uomini e Donne” hanno scritto delle Storie su Instagram, chiedendo rispetto per il periodo difficile che stanno vivendo. La notte scorsa Valeria Cardone ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 luglio 2022): ancora una volta coppie che si formano e poi scoppiano, nell’ambito del programma di Maria De Filippi. Questa volta accade ad una formatasi di recente, quella formata di, ed una formatasi diversi anni fa, quella di. Naturalmente ci sono stati gli annunci social.: le parole disu Instagram Entrambi gli ex ragazzi di “” hanno scritto delle Storie su Instagram, chiedendo rispetto per il periodo difficile che stanno vivendo. La notte scorsa...

Pubblicità

Coninews : Le medaglie giornaliere #ItaliaTeam nel nuoto! ?? 4x100 misti uomini ?? 4x100 misti donne ?? Claudio Antonino Faraci… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - ParliamoDiNews : Gemma Galgani: perché non lascia Uomini e Donne | Gossip Blog #gemma #galgani #perché #lascia #uomini #donne… - SalaLettura : RT @marina_ravetti: Un'orchestrona sinfonica. Scoppia un temporale, Stanno suonando un'overture di Wagner La gente lascia i posti sotto gli… -