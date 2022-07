Star Wars | Taika Waititi vuole Natalie Portman nel suo film | ma si dimentica di un piccolo dettaglio

Pubblicità

__CANDYBEAT__ : @PrimeVideoIT Star wars Il signore degli anelli Matrix - midorijpg : ma andate a cagare pensavo pure che christian fosse in qualche roba di star wars per davvero - telepvathy : guardando star wars episodio III e penso solo a questi commenti su letterboxd - antonia12_m : BUONASERA, ho appena finito di vedere tutto star wars, rivisto star trek, the big bang theory, how i meet your moth… - Asgard_Hydra : Star Wars: Taika Waititi ha chiesto a Natalie Portman di essere nel suo film, dimenticando Padmé -… -

Una scena che ha del futuristico ma che è quanto mai presente, come le unità robotiche della Relay Robotics di Campbell, in California, dalle dimensioni di R2 - D2 di, dotati anche di ...Per molti la saga prequel disarà anche da dimenticare in senso figurato, ma Taika Waititi sembra averla scordata davvero, perché pare che abbia chiesto a Natalie Portman se volesse partecipare a un film di(...By Lisa Respers France, CNN Your bad, Taika Waititi. The “Thor: Love and Thunder” director told Rolling Stone he forgot about his film’s star, Natalie Portman, being part of the “Star Wars” franchise.The 1980 film The Empire Strikes Back served as inspiration for the final shot in Stranger Things season four volume two.