Riccardo Gismondi e Camilla si sono lasciati: "Le persone cambiano" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati: alla base della rottura "obiettivi lavorativi e personali" diversi. Riccardo Gismondi e Camilla si sono lasciati: “Le persone cambiano” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)Mangiapelo si: alla base della rottura "obiettivi lavorativi e personali" diversi.si: “Le” su Donne Magazine.

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : U&D, Camilla e Riccardo Gismondi si sono lasciati, lei: 'Non tutto ha un lieto fine' - marcoardemagni : RT @fanpage: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati - andreastoolbox : Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono lasciati - NowMyNews : Men and women, Camilla Mangiapelo and Riccardo Gismondi have split - infoitcultura : Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati « News e Anticipazioni Uomini e Donne -