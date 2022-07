Real Betis, UFFICIALE: Joaquin rinnova fino al 2023 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Infinito Joaquin. Il centrocampista, che il 21 luglio compirà 41 anni, ha ufficialmente rinnovato il contratto per un'altra stagione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Infinito. Il centrocampista, che il 21 luglio compirà 41 anni, ha ufficialmenteto il contratto per un'altra stagione...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Joaquin non si ferma a 41 anni: l'ex Fiorentina rinnova un altro anno col Real Betis - Sorpe_81 : @IndiceDiCrypto Guarda che Romagnoli ha accettato, sono gli agenti a fare gli stronzi per le commissioni. Stavolta… - marcofromsicily : Il Real Betis di Siviglia regala un kit di supporto ai suoi tifosi con disabilità sensoriali - FutsalEnVena : RT @Calcioa5Live: #futsalmercato, Real San Giuseppe C5: affare fatto per Igor. Sogno Joselito del Betis #futsal - uranusali : @4LEX4ND4N0V1C E un pizzico di Real Betis e Osasuna non ce lo vogliamo mettere?????? -