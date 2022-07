Pnrr | Colao | Pronta una Schengen del digitale | presto Wallet europeo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Bisogna puntare da "un'Italia delad unadel" e "il primo passo sarà realizzare unsu cui caricare documenti riconosciuti in tutta Europa, in tutti Paesi così come sono oggi i documenti cartacei". A sottolinearlo è stato il ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione, Vittorio, nel corso della conferenza stampa, presso la sede della Stampa Estera a Roma, in cui ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del suo pacchetto di investimenti del. "Sulla realizzazione concreta di unaeuropea manca un parametro, un riconoscimento reciproco del parametro di documenti digitali", ha ...

'Andiamo avanti a grande velocità' ha commentato soddisfattoche ha parlato di 'cambiamento pazzesco dell'Italia ': tra 5 anni (l'arco temporale del) diventerà ' un Paese migliore, più ...Illustrato alla stampa estera dal ministro per l'Innovazione tecnologica e digitale Vittoriolo stato di avanzamento del. Un'occasione per sottolineare non solo i molti passi avanti, ma anche per lanciare la Schengen del digitale ed esprimere la propria soddisfazione per il via ...(Adnkronos) – Bisogna puntare da “un’Italia del digitale ad una Schengen del digitale” e “il primo passo sarà realizzare un Wallet europeo su cui caricare documenti riconosciuti in tutta Europa, in tu ...Non solo i certificati anagrafici, ma anche la patente e la tessera elettorale. Il numero dei documenti digitali è destinato ad allargarsi in tempi brevi. Lo ha annunciato il ...