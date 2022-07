Pubblicità

fisco24_info : Petrolio: Wti in lieve rialzo ma sempre sotto i 100 dollari: Brent a 103,64 dollari (+0,85%). - infoiteconomia : Petrolio: Wti -8%, prima volta sotto 100$ da 11 maggio con paura recessione (RCO) - Il Sole 24 ORE - classcnbc : RT @classcnbc: THE STREET Le news da #WallStreet con @carlasignorile: ??#Dow -0,4%, S&P +0,1%, #Nasdaq +1,7% ??Domani #BeigeBook #Fed, vene… - classcnbc : THE STREET Le news da #WallStreet con @carlasignorile: ??#Dow -0,4%, S&P +0,1%, #Nasdaq +1,7% ??Domani #BeigeBook… - Bitalians_ : #wti prima volta sotto i 100$ dall’11 maggio scorso per paura della recessione nel qual caso il prezzo del petrolio… -

Avvio in lieve rialzo per ilche resta però sotto i 100 dollari al barile a 99,82 in aumento dello 0,32%. In rialzo anche il brent trattato a 103,64 dollari (+0,85%). Le quotazioni dell'oro nero erano in calo ieri ...Il crollo di ieri - dell'8% sul- si è riflesso anche sulle major petrolifere quotate a Wall ... "L'economia globale è ancora in crescita, con l'aumento della domanda diquest'anno ...Alle 11:50 CEST, i future del scendono dello 0,4% a 108,02 dollari al barile, mentre il contratto del va giù dello 0,3% a 111,27 dollari. L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di petrolio ed i suoi a ...E' quasi parità fra euro e dollaro. Una novità allarmante. Non c'è tregua per i mercati finanziari occidentali, da Milano a Londra e da Francoforte a New York, mentre in Oriente, per ora, le cose semb ...