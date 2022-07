Monza, visite mediche per Matteo Pessina: sarà capitano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ufficialità in arrivo per Matteo Pessina che sarà presto, nuovamente, un giocatore del Monza. Il centrocampista arriverà in prestito dall’Atalanta, con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore sta svolgendo questa mattina le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto. Pessina dovrebbe ricevere a Monza la fascia da capitano: ricoprirà uno degli slot riguardanti i giocatori cresciuti nel vivaio. L’azzurro, 25enne, è nato proprio a Monza e nel team ora di proprietà di Berlusconi ha giocato sia nelle giovanili, dal 2007 al 2014, che in Prima Squadra, nel campionato 2014-2015. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ufficialità in arrivo perchepresto, nuovamente, un giocatore del. Il centrocampista arriverà in prestito dall’Atalanta, con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore sta svolgendo questa mattina ledi rito, prima della firma sul contratto.dovrebbe ricevere ala fascia da: ricoprirà uno degli slot riguardanti i giocatori cresciuti nel vivaio. L’azzurro, 25enne, è nato proprio ae nel team ora di proprietà di Berlusconi ha giocato sia nelle giovanili, dal 2007 al 2014, che in Prima Squadra, nel campionato 2014-2015. SportFace.

