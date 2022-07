Marmolada, il sindaco di Canazei: 'Denunciamo chi non rispetterà i divieti' (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Si puntualizza che il divieto di percorrenza lungo i sentieri elencati in precedenza interessa anche gli alpinisti che risalgono la parete sud - ovest della Marmolada. I trasgressori saranno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Si puntualizza che il divieto di percorrenza lungo i sentieri elencati in precedenza interessa anche gli alpinisti che risalgono la parete sud - ovest della. I trasgressori saranno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Marmolada, soccorso alpino: trovati altri resti e anche effetti personali. Il sindaco di Canazei ordina la… - Trentin0 : Marmolada, da domani riprendono le ricerche dei dispersi via terra con i cani addestrati. Nuova ordinanza del sinda… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MARMOLADA: « CHI NON RISPETTA I DIVIETI SARÀ DENUNCIATO, IL SINDACO DI CANAZEI FIRMA NU… - corona_dania : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Marmolada, soccorso alpino: trovati altri resti e anche effetti personali. Il sindaco di Canazei ordina la chiusu… - TheItalianTimes : ?? IL CROLLO DEL GHIACCIAIO #Marmolada off limits a tempo indeterminato. Via alle ricerche coi cani. Proclamato per… -