M5S: Brescia, 'nostra presenza condizionata, vedremo…'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "La nostra presenza al governo è condizionata. Come andrà? Vedremo...". Così Giuseppe Brescia, a capo della Commissione Affari Costituzionali della Camera, lasciando la sede M5S di via di Campo Marzio dopo la riunione del Consiglio nazionale grillino.

