La maggioranza rischia davvero di saltare sul decreto Aiuti?

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Appare sempre più probabile la possibilità che sulil governo ponga la questione di fiducia, per superare l’impasse dei 400 emendamenti che lo appesantiscono ed arrivare alla conversione in Senato necessaria entro il 16 luglio: il provvedimento, che contiene 23 miliardi a sostegno di imprese e famiglie, è oggetto di scontro all’interno della. Particolari preoccupazioni sono state sollevate dal Movimento 5 Stelle, che chiede la modifica di una norma sul Superbonus: per i grillini l’ultimo titolare del credito dovrebbe essere sollevato dalla responsabilità in solido, così che le banche cessionarie siano messe al sicuro per eventuali irregolarità correlate ai crediti ceduti. Uno stallo che non dipende da problemi politici, specificano dal governo, ma dalla difficoltà a reperire le coperture, stimate in 3 ...

... "È una materia che non rientra nelle riforme previste dal programma di governo edi ... esattamente come sulla questione del superbonus, l'accordo nella. E anche sul salario minino, ..."Per questaabbiamo fatto il possibile, ma la verità vera è che non ci vogliono. Hanno ... Il governo senza di noi non". La giornata sarà lunga per Conte. Alle 13.00 in punto ...Accorato appello di Articolo Uno e Movimento Cinque Stelle: "Serve un piano di rilancio che metta al centro la nostra risorsa" ...Sul decreto Aiuti si va verso la fiducia al buio, mentre nel M5s crescono le pressioni su Conte per uno strappo, ossia per il no alla fiducia, e il passaggio all’appoggio esterno ...