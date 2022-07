Inchiesta Alto Calore, danno erariale da oltre 12 milioni di euro: tutti prosciolti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono state tutte prosciolte, dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, le dodici persone rinviate a giudizio nell’Inchiesta sull’Alto Calore. Ricordiamo che tra le contestazioni mosse dagli inquirenti, in particolare, la mancata riscossione di una mole cospicua di crediti vantati dalla società di corso europa. Una incapacità gestionale che, secondo l’accusa, avrebbe determinato un danno erariale di oltre 12 milioni di euro. Le indagini hanno coinvolto dirigenti e tecnici che negli anni hanno guidato le sorti dell’azienda che gestisce il servizio idrico per buona parte del territorio avellinese e beneventano. E tra questi anche quattro sanniti. Archiviata la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono state tutte prosciolte, dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, le dodici persone rinviate a giudizio nell’sull’. Ricordiamo che tra le contestazioni mosse dagli inquirenti, in particolare, la mancata riscossione di una mole cospicua di crediti vantati dalla società di corsopa. Una incapacità gestionale che, secondo l’accusa, avrebbe determinato undi12di. Le indagini hanno coinvolto dirigenti e tecnici che negli anni hanno guidato le sorti dell’azienda che gestisce il servizio idrico per buona parte del territorio avellinese e beneventano. E tra questi anche quattro sanniti. Archiviata la ...

