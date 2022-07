Covid oggi Piemonte, 5.190 contagi e nessun decesso: bollettino 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.190 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 luglio, in Piemonte. Lo rileva il bollettino Covid della Regione. I tamponi effettuati sono 22.647 di cui 271.353 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,9%. I ricoveri ordinari sono 462 (+ 15 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, invariati rispetto a ieri. nessun decesso è stato segnalato di pazienti con diagnosi di Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.190 i nuovida coronavirus, 6, in. Lo rileva ildella Regione. I tamponi effettuati sono 22.647 di cui 271.353 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,9%. I ricoveri ordinari sono 462 (+ 15 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, invariati rispetto a ieri.è stato segnalato di pazienti con diagnosi di. L'articolo proviene da Italia Sera.

