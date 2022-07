CorMez: Napoli, nuovi contatti per Dybala (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una settimana fa il Corriere del Mezzogiorno scrisse di una telefonata tra il Napoli e Paulo Dybala. Un contatto per capire le richieste dell’argentino, che sono: sei milioni di ingaggio più uno di bonus. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli aveva avuto un contatto con gli intermediari dell’argentino. Oggi il quotidiano torna sull’argomento scrivendo che a quella prima telefonata sono seguiti altri contatti. “Una piccola svolta. La società, va ricordato, storicamente pescava dal Sudamerica; c’è stato un legame particolare con l’Argentina che si è ripresentato con il sondaggio per Dybala, finora un sogno estivo alimentato — però — negli ultimi giorni con ulteriori contatti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una settimana fa il Corriere del Mezzogiorno scrisse di una telefonata tra ile Paulo. Un contatto per capire le richieste dell’argentino, che sono: sei milioni di ingaggio più uno di bonus. Il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli aveva avuto un contatto con gli intermediari dell’argentino. Oggi il quotidiano torna sull’argomento scrivendo che a quella prima telefonata sono seguiti altri. “Una piccola svolta. La società, va ricordato, storicamente pescava dal Sudamerica; c’è stato un legame particolare con l’Argentina che si è ripresentato con il sondaggio per, finora un sogno estivo alimentato — però — negli ultimi giorni con ulteriori”. L'articolo ilsta.

