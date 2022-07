Carlos Santana crolla sul palco e sviene durante un concerto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carlos Santana si è sentito male durante un concerto. Il musicista stava suonando in un auditorium all’aperto nel Michigan quando ha avuto un malore. Il video è stato diffuso sui social e in breve tempo la notizia ha fatto il giro del mondo. Tanta la paura tra i fan e tra lo staff presente sul L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Addio al compositore Ennio Morricone I Cheap Trick annunciano il nuovo album Ozzy Osbourne deve sottoporsi ad un nuovo intervento Quella volta che Keith Moon pagò 9 tassisti per distruggere un albergo Keith Richards critica Robert Plant: “La sua voce mi fa venire i nervi” Depeche Mode: è morto il tastierista Andrew Fletcher Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)si è sentito maleun. Il musicista stava suonando in un auditorium all’aperto nel Michigan quando ha avuto un malore. Il video è stato diffuso sui social e in breve tempo la notizia ha fatto il giro del mondo. Tanta la paura tra i fan e tra lo staff presente sul L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Addio al compositore Ennio Morricone I Cheap Trick annunciano il nuovo album Ozzy Osbourne deve sottoporsi ad un nuovo intervento Quella volta che Keith Moon pagò 9 tassisti per distruggere un albergo Keith Richards critica Robert Plant: “La sua voce mi fa venire i nervi” Depeche Mode: è morto il tastierista Andrew Fletcher

