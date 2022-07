Calciomercato Lazio, è fatta per Casale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Lazio: è fatta per Casale. Accordo raggiunto sia con il calciatore che con l’Hellas Verona per il trasferimento La Lazio chiude per Casale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore dell’Hellas Verona è di fatto un nuovo giocatore dei biancocelesti. Affare da 7 milioni con l’Hellas Verona e 3 milioni per il calciatore, che firmerà un quinquennale. Domani potrebbe essere a Roma per le visite mediche e la firma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022): èper. Accordo raggiunto sia con il calciatore che con l’Hellas Verona per il trasferimento Lachiude per. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore dell’Hellas Verona è di fatto un nuovo giocatore dei biancocelesti. Affare da 7 milioni con l’Hellas Verona e 3 milioni per il calciatore, che firmerà un quinquennale. Domani potrebbe essere a Roma per le visite mediche e la firma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - DiMarzio : . @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Casale dall'@HellasVeronaFC - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, visite mediche in corso per #Gila ???? - Fantacalcio : Casale alla Lazio, accordo trovato: le ultime - vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO?? È fatta per #Casale? La #Lazio e il #Verona hanno l’accordo definitivo???? Per 7 milioni di e… -