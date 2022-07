(Di mercoledì 6 luglio 2022) Raoul, appena passato all'Inter, non dimentica ile in un lungo post sui social dedica pensieri profondi al suo ormai...

... della fuga del tecnico che aveva riportato lo scudetto, del malore di Eriksen , dell'di ... delle scelte oculate ( Mkhitaryan ) e degli investimenti futuribili ( Onana , Asllani ,) ...Dopo Onana, Mkhitaryan, Lukaku e Asllani, ufficializzato anche Raoul. Ma ora tutta l'... Né il bosniaco, né l'argentino sembrano vicini all', anche se per il primo spunta una nuova pista. ... Bellanova, addio commovente al Cagliari: 'Mi avete accolto nel momento più difficile della mia vita. Mi mancherete' Raoul Bellanova è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno classe 2000 arriva dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. "È difficile discrivere le mie emozioni ora, perch ...sondando anche il terreno per un'eventuale addio a De Vrij. (passioneinter.com) IL TRASFERIMENTO – “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Raoul Bellanova all’Inter in prestito con ...