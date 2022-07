Assegnazione alloggi: avviso pubblico regionale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Assegnazione alloggi POPOLARI: é stato pubblicato nel bollettino della Regione Campania un avviso pubblico per informare gli interessati che dalle ore 12 del 13 luglio 2022 alle ore 14 del 30 settembre 2022 sarà possibile presentare domande per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’Assegnazione di alloggi ERP (clicca Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 6 luglio 2022)POPOLARI: é stato pubblicato nel bollettino della Regione Campania unper informare gli interessati che dalle ore 12 del 13 luglio 2022 alle ore 14 del 30 settembre 2022 sarà possibile presentare domande per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’diERP (clicca Il Blog di Giò.

