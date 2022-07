Un altro domani, anticipazioni 6 luglio 2022: Julia ha una crisi di nervi (Di martedì 5 luglio 2022) Attimi di panico e paura per Julia ad Un altro domani. La ragazza, di recente, ha troncato il suo matrimonio con Sergio dopo aver scoperto che lui l'aveva ingannata e ha anche deciso di licenziarsi dall'impiego che portava avanti presso l'azienda di sua madre. Julia ha pensato di ripristinare l'antica ebanisteria di Carmen, sua nonna, ma si sta scontrando con una lunga serie di ostacoli sia economici che operativi dal momento che i macchinari del laboratorio sono fuori uso. In suo aiuto è arrivato Sergio che si è offerto di ripararli. Le anticipazioni di mercoledì 6 luglio 2022 rivelano che la giovane si ritroverà bloccata all'interno dell'atelier e non riuscirà in alcun modo ad uscire. Julia, dopo un po', avrà una vera e propria ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 luglio 2022) Attimi di panico e paura perad Un. La ragazza, di recente, ha troncato il suo matrimonio con Sergio dopo aver scoperto che lui l'aveva ingannata e ha anche deciso di licenziarsi dall'impiego che portava avanti presso l'azienda di sua madre.ha pensato di ripristinare l'antica ebanisteria di Carmen, sua nonna, ma si sta scontrando con una lunga serie di ostacoli sia economici che operativi dal momento che i macchinari del laboratorio sono fuori uso. In suo aiuto è arrivato Sergio che si è offerto di ripararli. Ledi mercoledì 6rivelano che la giovane si ritroverà bloccata all'interno dell'atelier e non riuscirà in alcun modo ad uscire., dopo un po', avrà una vera e propria ...

