Ultime Notizie – Nato | Svezia e Finlandia firmano protocollo di adesione

E' iniziato ufficialmente il processo di ratifica di Svezia e Finlandia come nuovi membri dell'Alleanza Atlantica. Lo ha dichiarato il segretario generale del Patto Atlantico Jens Stoltenberg. Oggi le parti hanno firmato i protocolli di adesione. "Questa è una buona giornata per Finlandia e Svezia, e una buona giornata per la Nato", ha detto il segretario generale ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con i ministri degli Esteri di Svezia e Finlandia. Secondo Stoltenberg, la Nato diventerà "ancora più forte" con i due nuovi membri. "E la nostra gente sarà ancora più al sicuro mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza degli ultimi decenni", ha aggiunto.

