Trinomio a prova di mare | le ultime novità waterproof da mettere in valigia Come insegnano le web star

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 luglio 2022) Webe celebrities sannoessere impeccabili anche ad alte temperature. Ecco i must have beauty da portare infanno webe celebrities ad essere sempre impeccabili anche in spiaggia? Nonostante le temperature, ine la sabbia, avere un aspetto curato adi selfie – e nel caso delle amiche Vip anche adi paparazzi – è fnadamentale per essere sempre al top! Luigi Rizzello saaccontentare le donne – popolari e non – presentando ildi “” per un look occhi che resta impeccabile per tutto il giorno. Sono 3 accessori ultra-performanti dalle formule di nuova generazione che garantiscono uno sguardo strepitoso, h 24 senza, ...