Tour de France 2022 in tv oggi | orari martedì 5 luglio | programma | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il giorno di riposo dovuto al trasferimento dalla Danimarca, ilderiprende quest’la sua marcia. Prima frazione in terra transalpina con la Dunkerque-Calais di 171,5 chilometri, una tappa mossa che potrebbe regalare qualche emozione prima dell’appuntamento del pavé di domani. Giornata che prevede parecchi saliscendi, con sei GPM di quarta categoria: Cote de Cassel (1700 metri al 4,2%, Cote de Remilly-Wirquin (1100 metri al 6,8%), Cote de Nielles-les-Biequin (1100 metri al 7,7%), Cote de Harlettes (1300 metri al 6%), Cote du Ventus (1100 metri al 4,8%) e la Cote du Cap Blanc-Nez (900 metri al 7,5%). Tutte rampe brevi, ma che resteranno nelle gambe, mentre gli ultimi 11 chilometri saranno completamente pianeggianti: potrebbe essere il giorno giusto per una fuga. La quarta tappa del ...

