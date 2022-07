Pubblicità

ilpost : Se fa caldo fuori, figurarsi in carcere - GaeBrancaccio : Cazzo ci posso fare se tollero alla grande il caldo e viceversa non sopporto il freddo. È il mio corpo non sono io.… - teuta_59 : @mywolf8_ @Giusirubino1977 Vi faccio fuori, se dite che amate il caldo???????? odio il caldooooo, - semprelibri : RT @RosannaAvella: “La felicità è accarezzare un cucciolo caldo caldo, è stare a letto mentre fuori piove, è passeggiare sull’erba a piedi… - GiuseppeFevola2 : @Danila0909 Sono con te a prescindere, ma siamo su un mondo parallelo dove tutto vige al di fuori della “regola del… -

iLMeteo.it

... il secondo piùdi sempre dopo giugno 2003, mentre i primi 6 mesi del 2022 sono stati i più ... "Il cambiamento climatico è questo, ovvero valoridalla norma che iniziano a presentarsi con ...... il crollo di seraccate avviene per ile per il freddo, le cause sono molteplici. La storia è ... Neipista, per esempio l'uso del dispositivo antivalanghe Artva ha elevato livello di rischio. Meteo: Estate Infinita, caldo infinito, tutto s'impenna, tutto schizza, forse stavolta non finirà più Secondo Coldiretti i prezzi sono in linea con quelli dell’anno scorso, ma il vero problema è il divario tra valore di mercato e i compensi ai produttori ...In serata Roberto Gualtieri ha voluto constatare l’evolversi della situazione e ha incontrato gli anziati che sono stati fatti evacuare in via precauzionale dalla struttura che li ospita: «Massima sev ...